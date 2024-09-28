Щитов о травме Кузнецова: «В СКА потери особо не заметят. У команды огромный потенциал в защите и нападении, тем более есть Деанджело»
Никита Щитов высказался о последствиях травмы Евгения Кузнецова для СКА.
Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5). Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил, что на восстановление Кузнецову может потребоваться около 2 месяцев.
«Большая потеря, но у СКА достаточно игроков высокого класса. Понятно, что на Кузнецова рассчитывают, он передает свой бесценный опыт, но этой потери особо не заметят.
У СКА огромный потенциал и в защите, и в нападении, тем более они усилились Деанджело», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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