Щитов о травме Кузнецова: «В СКА потери особо не заметят. У команды огромный потенциал в защите и нападении, тем более есть Деанджело»

Никита Щитов высказался о последствиях травмы Евгения Кузнецова для СКА.

Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры с «Северсталью» (8:5). Главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг заявил , что на восстановление Кузнецову может потребоваться около 2 месяцев.

«Большая потеря, но у СКА достаточно игроков высокого класса. Понятно, что на Кузнецова рассчитывают, он передает свой бесценный опыт, но этой потери особо не заметят.

У СКА огромный потенциал и в защите, и в нападении, тем более они усилились Деанджело », – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.