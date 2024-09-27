Светлов о старте «Динамо»: «Команда не взяла свои очки не из-за вратарских моментов. В КХЛ сейчас нет суперзвезд уровня Третьяка, Мышкина, Шестеркина или Сорокина»
– Удивлены, что родное московское «Динамо» лишь замыкает восьмерку лучших на Западе?
– Летом команда была активна в селекции, при этом практически все лидерские позиции были сохранены. Трудно было ожидать такого старта. Хотя и календарь у бело-голубых напряженный – из турне по Дальнему Востоку еще предстоит правильно выйти.
Кстати, сейчас у «Динамо» календарь как раз удобный – четырехдневная пауза и домашняя серия, которую открывает встреча с «Нефтехимиком». Надо набирать очки.
– Все ругают вратарей «Динамо». По делу?
– Это упрощенный подход. Знаете, в лиге сейчас нет доминирующих вратарей уровня Владислава Третьяка или Владимира Мышкина, Игоря Шестеркина и Ильи Сорокина. Во всех командах КХЛ неплохой уровень вратарей – немногим выше среднего, но без суперзвезд.
Поэтому в первую очередь «Динамо» не взяло свои очки не из-за вратарских моментов. Когда выстроена система игры, голкиперам легче. Поэтому сейчас самый главный момент – выстраивание этой системы. Надеюсь, родная команда будет прибавлять с каждым матчем, потенциал у «Динамо» серьезный, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.
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