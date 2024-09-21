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  • Коньков о «Динамо»: «Два звена решали вопросы, сейчас этого нет. Не помню, чтобы при Кудашове команда столько пропускала. Нужно помогать вратарям»
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Коньков о «Динамо»: «Два звена решали вопросы, сейчас этого нет. Не помню, чтобы при Кудашове команда столько пропускала. Нужно помогать вратарям»

Сергей Коньков высказался о проблемах «Динамо» на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда набрала 4 очка в 7 матчах и находится на 10-м месте в Западной конференции. В последнем матче москвичи уступили «Адмиралу» (1:4). 

– Почему «Динамо» не умеет доигрывать матчи до конца? Проблема в Кудашове или просто бесхребетность?

– Если команда соперника забивает три гола в большинстве, то, как говорится, против лома нет приема. И большинство у «Адмирала» в этом году очень приличное. Поэтому здесь, конечно, вопросы, в первую очередь, к нападению. Атака в среднем забивает два с половиной гола за игру, а пропускает больше трех.

Сопин ошибся с Миской? Стоит попробовать Ярославлева?

– Сначала нужно сфокусироваться на оборонительных действиях. Ни один вратарь не покажет уверенную игру, если ему не помогают не только защитники, но также игроки атаки. Вся пятерка сейчас должна принимать участие в оборонительных действиях. И также роль защитников при игре в нападении тоже очень важна.

– Слабая игра нижних звеньев сказывается на игре команды?

– В команде все ребята квалифицированные. И влияние защитников сейчас на атакующие действия очень большое. Понятно, что у этих звеньев меньше игрового времени и они выполняют роль в обороне, в меньшинстве играют. С них спрашивать тоже нужно, оценивать именно по игровому времени, какие роли им дают.

Поэтому здесь вопросы к лидерам. Есть первые два звена, которые способны решать вопросы. И они решали эти вопросы в прошлом году. Сейчас же такого нет.

– Кудашов ошибся, убрав помощника Савченкова?

– Что сейчас об этом что говорить? Ошибся, не ошибся... Было принято решение и команда готовилась уже тем тренерским штабом, который есть. Начало чемпионата, понятно, что есть вопросы, которые необходимо решать. Но опять же, то, что бросается в глаза – это несвойственная игра именно в обороне.

Я не помню при Кудашове, чтобы команда столько пропускала именно в среднем за игру. Поэтому здесь фокус только на том, как усилить эти компоненты. Ну и понятно, что вратарям нужно помогать – это первоочередная задача, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
logoАлексей Кудашов
logoАлексей Сопин
logoСергей Коньков
Александр Савченков
logoКХЛ
logoДинамо Москва
Евгений Ярославлев
logoХантер Миска
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