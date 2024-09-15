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  • Корнилов о вратарях «Динамо»: «Самая проблемная линия, но я бы не ставил крест на этой бригаде. Игра Моторыгина и Миски – не первопричина слабого старта»
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Корнилов о вратарях «Динамо»: «Самая проблемная линия, но я бы не ставил крест на этой бригаде. Игра Моторыгина и Миски – не первопричина слабого старта»

Кирилл Корнилов высказался о неудачной игре вратарей «Динамо» на старте сезона.

Московский клуб пропустил 14 шайб в 4 матчах и занимает текущее 10-е место в Западной конференции.

«Игра Максима Моторыгина и Хантера Миски не является первопричиной слабого старта «Динамо». Пока бело-голубые сами выглядят тяжеловато, а неуверенная игра вратарей заставляет полевых хоккеистов играть более осторожно и внимательно возле своих ворот.

Но я бы пока не стал ставить крест на этой бригаде. Моторыгин в прошлом сезоне, на мой взгляд, переиграл Илью Коновалова, хотя для Максима это был дебютный сезон в КХЛ. Второй сезон часто проходит гораздо тяжелее и с точки зрения психологии, и с точки зрения самой игры.

Единственную победу «Динамо» одержало над «Северсталью», когда в воротах играл Моторыгин, моментами Максим здорового действовал и со «Спартаком». Но пока не хватает стабильности и, как показалось в матче со «Спартаком», уверенности.

Защищать Миску не буду, потому что он выглядит сейчас явно слабее Моторыгина. Его результативные ошибки обращали на себя внимание и на предсезонке, и на старте чемпионата. Уровень Моторыгина я представляю и с уверенностью говорю, что ему есть еще куда расти. Про уровень Миски судить сложнее.

Пока он не выглядит тем человеком, который сможет вытягивать матчи в одиночку и давать необходимый импульс команде. Вопрос только в том – это его настоящий уровень или адаптационный период, который, например, был у Зака Фукале, когда он только приехал в КХЛ?

Но игра у «Динамо» рано или поздно наладится, ребята наберут обороты. Может быть и вратари станут чувствовать себя увереннее. Но пока вратарская линия является самой проблемной у «Динамо», – сказал комментатор и бывший вратарь системы «Спартака». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoКХЛ
logoКирилл Корнилов
logoДинамо Москва
logoХантер Миска
Максим Моторыгин
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