Филипп Долганов: «Наша вратарская школа – номер один в мире! Читал, что у канадцев спад. А наши голкиперы в НХЛ все доказывают!»
Филипп Долганов считает российскую вратарскую школу лучшей в мире.
«Думаю, что наша вратарская хоккейная школа – номер один в мире!
Читал статью, что у канадцев спад сейчас. А наши голкиперы в Национальной хоккейной лиге все доказывают!
В топ-10 большое количество российских вратарей. Сорокин, Шестеркин, Василевский, Бобровский. У многих вратарей что-то подсматриваю, подчеркиваю.
В нашей лиге тоже много отличных вратарей, у которых можно что-то подглядеть», – сказал вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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