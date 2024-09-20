Филипп Долганов: «Наша вратарская школа – номер один в мире! Читал, что у канадцев спад. А наши голкиперы в НХЛ все доказывают!»

Филипп Долганов считает российскую вратарскую школу лучшей в мире.

«Думаю, что наша вратарская хоккейная школа – номер один в мире!

Читал статью, что у канадцев спад сейчас. А наши голкиперы в Национальной хоккейной лиге все доказывают!

В топ-10 большое количество российских вратарей. Сорокин, Шестеркин , Василевский , Бобровский . У многих вратарей что-то подсматриваю, подчеркиваю.

В нашей лиге тоже много отличных вратарей, у которых можно что-то подглядеть», – сказал вратарь «Нефтехимика » Филипп Долганов.