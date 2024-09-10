Вайсфельд о «Динамо»: «Давно не было таких претензий к вратарям. Когда игроки понимают, что голкиперы слабые, они пытаются подстраховать. Нужно что‑то придумывать»

Леонид Вайсфельд высказался относительно вратарей «Динамо».

Бело-голубые уступили «Ладе» (3:6) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Я не знаю, как «Динамо» будет выходить из этой ситуации. Таких претензий к вратарской позиции давно не было.

Москвичи подписали канадского голкипера и дали понять Моторыгину, что он не первый номер.

Миска? Чудеса случаются. Когда игроки тоже понимают, что вратари слабые, они пытаются где‑то подстраховать.

Москвичам нужно срочно что‑то придумывать», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.

Вратарь «Динамо» Миска без помех пропустил шайбу, не поймав ее в ловушку после броска Попугаева