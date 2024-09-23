СКА взял американца из НХЛ: он дрался с русским вратарем и нападал на судей

Знакомимся с Энтони Деанджело.

Приезд Евгения Кузнецова в СКА – главный переход лета в КХЛ. Заключительную часть сезона-2023/24 Кузнецов проводил в «Каролине». Для СКА его трансфер последним не оказался: клуб взял бывшего партнера Евгения по «Каролине» Энтони Деанджело . Защитник подписал контракт до завершения сезона-2024/25.

Как все развивалось:

● Слухи о переходе Деанджело появились еще в начале августа. Роман Ротенберг косвенно подтверждал интерес СКА к Деанджело. Говорил, что клуб рассмотрит любого игрока. Ротенберг и Медведев продвигали позицию – требуется праворукий защитник.

● Сам Деанджело в первое время отвергал подобные новости. В середине августа, по информации «Чемпионата» и журналистки Дарьи Тубольцевой , он все-таки согласился на переезд в Санкт-Петербург. А потом все затихло на целый месяц.

● Теперь Энтони Деанджело все-таки едет в СКА. Он подписывается с клубом в момент противоречивого старта сезона. СКА вроде бы прервал серию поражений и победил трижды подряд, но пропустил 10 шайб за три последних матча.

28-летний защитник в первую очередь ориентирован на помощь в атаке и обладает отличными качествами плеймейкера. Взрывной характер – единственный смущающий фактор в портрете Энтони Деанджело. Год назад СКА уже подписывал Алекса Гальченюка после его публичного скандала с полицейскими. Поверьте: случай Гальченюка совсем не похож на то, что вытворял Энтони.

Этот текст мы впервые выпустили в середине августа. Сейчас самое время напомнить историю Деанджело.

Деанджело скандалил еще на уровне юниорской лиги – там он оскорблял партнеров и судей

Энтони Деанджело родился в Сьюэлле в штате Нью-Джерси. Деанджело происходит из итальянской семьи – в прошлом его прабабушка и прадедушка переехали в Филадельфию. Энтони был четвертым ребенком, а на коньки встал уже в три года.

По детским фоткам Деанджело кажется обычным добродушным пацаном.

В 14 лет Деанджело покинул родной город и переехал в штат Айову. Играл там за команду Cedar Rapids RoughRiders в юниорской лиге (USHL). На тот момент он был самым молодым игроком в истории USHL, где максимальный возрастной предел составляет 20 лет.

Дальше – хоккейная лига (OHL). Летом 2011-го на драфте OHL его выбрал клуб «Сарния Стинг», за которые он выступал следующие четыре года.

На адаптацию ушли 20 матчей, но уже после первого сезона за «Сарнию Стинг» он раскрыл в себе качества атакующего защитника. В сезоне-2012/13 Деанджело заработал 58 (9+49) очков в 62 играх, став пятым бомбардиром в команде.

В регулярке-2013/14 он вообще стал вторым бомбардиром клуба (71 очко), но с того сезона поведение Деанджело на льду затмило его результативность. В конце января он получил удаление до конца игры. После этого лига отстранила Энтони на восемь матчей за неуместные обвинения в сторону товарища по команде.

В заявлении также упоминалось о том, что это второй случай нарушения политики харассмента и разнообразия. О подробностях его первой дисквалификации до сих пор ничего не известно.

В том же сезоне Деанджело получил и двухматчевую дисквалификацию за оскорбление судьи. Он вернулся в состав на последнюю игру и сразу же получил удаление в третьем периоде – опять за стычку с арбитром. В итоге его команда крупно проиграла (4:8) и осталась без плей-офф.

Главный тренер Тревор Летовски винил во всем Деанджело: «Энтони может стать решающим фактором, когда он в составе и играет хорошо. Он делает нашу команду лучше. Но когда мы потеряли его в третьем периоде, это очень нас задело».

«Тампа» отказалась от Деанджело еще до дебюта в НХЛ. Его обменяли в «Аризону», где опять случилась драка с судьей

Неоднозначное поведение Деанджело очень беспокоило скаутов перед драфтом НХЛ-2014.

Сам Деанджело не считал, что у него есть какие-либо проблемы с дисциплиной: «Если вы читаете то, что пишут люди, я думаю, они перегибают палку, потому что не знают деталей. Они думают, что у меня проблемный характер. Я не думаю, что у меня есть подобные проблемы. Я действительно верю, что у меня их нет».

В промежуточном отчете Центрального скаутского бюро Деанджело получил 10-й выбор на драфте. Все особенно оценили его атакующие навыки. Вот что тогда сказал старший скаут Крис Эдвардс: «Его навыки очень высокого уровня. Он отличный хоккеист, превосходно владеет шайбой и принимает решения. Он один из тех парней, которые будут очень опасны в большинстве. Он действительно хорошо видит лед».

Деанджело был выбран «Тампой» в первом раунде под 19-м номером. В декабре 2014-го он подписал с командой трехлетний контракт новичка. После тренировочного лагеря в 2015-м его отправили в фарм-клуб «Сиракьюз Кранч». Складывалась карьерная история в стиле любого талантливого игрока. Но это же Деанджело!

Первое время с момента дебюта в АХЛ он играл аккуратно. За 19 матчей в «Сиракьюз» даже не получил ни одного удаления. Все изменилось в игре против «Олбани». В третьем периоде Деанджело и Джозеф Бландизи заработали по 10 минут штрафа за неспортивное поведение. Следом Энтони удалился до конца матча за оскорбление судей.

Несмотря на хорошую статистику (43 очка за 69 матчей), Деанджело завершил сезон с показателем полезности -18. По ходу регулярки он еще и пропадал из заявки на восемь матчей. Причины этого руководство не раскрыло, хотя со здоровьем Деанджело все было в порядке. Кажется, он просто снова стал собой.

По слухам, главный тренер Роб Зеттлер и помощник генерального менеджера «Тампы» Жюльен Брисбуа были недовольны поведением игрока на льду и его слабыми оборонительными навыками. Все это привело к обмену Деанджело в 2016-м: «Лайтнинг» отправили защитника в «Аризону», а взамен получили 37-й выбор на драфте. Его клуб использовал для получения защитника Либора Гаека.

На уровне НХЛ Деанджело дебютировал в ноябре против «Колорадо» (4:2). Его вызвали в основу «Аризоны» на место травмированного Майкла Стоуна. В первом же матче в НХЛ Деанджело отметился голом. Под конец второго периода он забил Кэлвину Пикарду, сравняв счет и положив начало камбэку «Койотс».

Но, как и в других лигах, яркая результативность Деанджело опять скрылась за взрывным характером. В декабрьской встрече из того же сезона Энтони получил трехматчевую дисквалификацию без сохранения зарплаты за драку с судьей. Инцидент случился во втором периоде игры против «Калгари» (2:4).

Тогда Деанджело сцепился с нападающим Сэмом Беннеттом. Судьи быстро вмешались, но в ответ на это Деанджело оттолкнул линейного арбитра. Так и получил удаление до конца игры за физический контакт с судьей. Помимо этого Деанджело был оштрафован на 14 тысяч долларов, которые были направлены в фонд экстренной помощи игрокам.

Первый сезон в НХЛ Деанджело завершил с 14 (5+9) очками в 39 играх. Неспортивное поведение защитника вновь сыграло против него. Летом он стал частью сделки с «Рейнджерс», в результате которой «Аризона» получила нападающего Дерека Степана и вратаря Антти Раанту.

Карьера Деанджело в «Рейнджерс» – вечный баланс между скандалами и успехами на льду

Сезон-2017/18 Деанджело начал в основе «Рейнджерс», но после восьми игр со старта сезона защитника отправили в АХЛ. Обратно Энтони вернурнулся в январе и заменил Кевина Шаттенкирка, получившего травму колена.

В марте травмировался и сам Деанджело: он неудачно упал на борт и растянул лодыжку. Восстановление затянулось до конца сезона. Всего в том году он сделал 8 передач в 32 играх на уровне НХЛ.

Лучшим периодом Деанджело за «Рейнджерс» стал сезон-2019/20. Тот год закончился преждевременно из-за эпидемии коронавируса. На момент последнего матча Деанджело набрал 53 (15+38) очка в 68 играх и стал четвертым бомбардиром лиги среди защитников .

Тогда же Деанджело получил важную роль в составе. Он выходил в первой бригаде большинства с Артемием Панариным и в среднем за матч проводил три минуты во время удаления соперника. Это отражалось и на статистике.

Январская игра против «Нью-Джерси» (6:3) вовсе стала лучшей в его карьере. Тогда Деанджело оформил хет-трик и сделал две передачи.

К сожалению, карьера Деанджело в «Рейнджерс» также не прошла без негатива. Во втором сезоне-2018/19 за команду он серьезно травмировал нападающего «Баффало» Кайла Окпосо. В февральском матче (2:6) Деанджело подрался с форвардом и сильно ударил его в голову. Позже у Окпосо диагностировали сотрясение.

Много внимания Деанджело привлекал вне льда. Защитник «Рейнджерс» был активным фанатом Дональда Трампа. Для НХЛ это не редкость: Сет Джонс или Ти Джей Оши тоже поддерживали Трампа. Но Деанджело выделился на фоне всех остальных.

После скандальных выборов Деанджело написал в социальных сетях: «А куда пропал из новостей ковид-19?». В ответ он получил кучу недоумевающих комментариев, и так его аккаунт оказался на пару дней недоступен. В августе он фактически предложил одному из фанатов «выйти раз на раз». Через пару дней после бана Трампа в твиттере сам Деанджело публично объявил об уходе из соцсети.

Затем там же появился непонятный аккаунт. Кто-то неизвестный резко отвечал фанатам «Рейнджерс», которые критиковали защитника. Ответы были весьма однообразные – аккаунт только и делал, что защищал Деанджело.

Болельщики стали подозревать, что все это пишет сам Деанджело. Один из фанатов отправил владельцу аккаунта ссылку, которая позволяла отслеживать локацию пользователя. Автор страницы находился в Питтсбурге – тогда же в Питтсбурге оказались и «Рейнджерс», которые проводили матч против «Пингвинз».

Расследование оказалось успешным?

После яркого сезона-2019/20 «Рейнджерс» переподписали Деанджело с зарплатой в 4,8 млн на два года. После шести игр по новому контракту защитник разочаровал результативностью – одна передача и -6 в показателе полезности. «Рейнджерс» выставили Деанджело на драфт отказов.

На такое решение повлияли напряженные отношения Деанджело с партнерами по команде. После последнего матча Энтони в «Рейнджерс», который завершился поражением «Пингвинз» (4:5 ОТ), защитник подрался с вратарем Александром Георгиевым.

Дарья Тубольцева подсветила в телеграм-канале выступление Деанджело на подкасте Daily Faceoff’s Morning Cuppa Hockey. Там он подтвердил драку с Георгиевым: «Идя по туннелю, я крикнул Джорджи: «Сделай чертов сэйв». Если бы я не кричал на него, ничего бы не было, он не собирался разворачиваться и пытаться что-то сделать. Это факт. Я не думал, что произойдет то, что произошло дальше. Это было для меня сюрпризом».

Деанджело дважды забирали с драфтов отказов. Он едет в Россию после слабого сезона

После «Рейнджерс» Деанджело провел два сезона в «Каролине», которые прерывались на регулярку-2022/23 в «Филадельфии». Сначала фанаты «Харрикейнз» с трудом принимали Энтони и негативно относились к его скандальному прошлому. К тому же влиял уход защитника Дуги Гамильтона в межсезонье.

Но восемь очков за семь первых матчей сезона-2021/22 поменяли их отношение к защитнику. Всего в том году Деанджело набрал 51 (10+41) балл в 64 матчах регулярки. В октябре на игре против «Чикаго» (6:3) защитник отметился хет-триком Горди Хоу. Деанджело забил гол, отдал передачу и подрался с нападающим Ризом Джонсоном.

Результативность Деанджело не повлияла на продление контракта. «Харрикейнз» обменяли защитника в «Филадельфию» на выборы в четвертом, третьем и втором раундах следующих трех драфтов НХЛ. «Флайерз» подписали Деанджело на два года и 10 млн долларов.

За «Филадельфию» Деанджело отыграл 70 матчей, где набрал 42 (11+31) очка. Но и здесь он запомнился далеко не только результативностью. В марте 2023-го Деанджело получил двухматчевую дисквалификацию за нападение на форварда «Тампы» Кори Перри.

Во время матча (2:5) Энтони вступился за партнера по команде, ударив Перри клюшкой в пах. После этого завязалась массовая потасовка, а самого Деанджело удалили до конца игры.

Летом «Филадельфия» поместила Деанджело на драфт отказов, откуда его опять забрала «Каролина». Это сделало его первым игроком в истории НХЛ, которого выкупали более одного раза. Позже в 2024 году к нему присоединится Райан Сутер.

Последний сезон-2023/24 в НХЛ Деанджело провел слабее предыдущих. Он сыграл 31 игру в регулярке и 8 матчей в плей-офф, за которые в общей сумме набрал 13 (3+10) очков. В прошлом сезоне «Каролина» понизила Деанджело до седьмого защитника и в марте опять отправила на драфт отказов.

Прямо сейчас сложно спрогнозировать его будущее в СКА, но имя при заходе в лигу решает многое. Надо обязательно учитывать все карьерный скандалы и странные вещи, которые происходили с Деанджело. Но забывать про две регулярки в НХЛ с 50+ очками точно нельзя. Игроки подобного уровня до России доезжают редко.

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Фото: East News /AP Photo/Ross D. Franklin, Darryl Dyck/The Canadian Press via AP, Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru /Rick Denham