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  • Шон Кутюрье: «Мичков хорошо адаптируется в «Филадельфии», его английский улучшается с каждым днем. С ним весело, он хочет быть лучшим»
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Шон Кутюрье: «Мичков хорошо адаптируется в «Филадельфии», его английский улучшается с каждым днем. С ним весело, он хочет быть лучшим»

Шон Кутюрье считает, что Матвей Мичков хорошо адаптируется в «Филадельфии».

«Он хорошо адаптируется к новому образу жизни, к другой культуре. Кажется, его английский становится лучше с каждым днем. Он любит играть, ему нравится выходить на лед и работать на тренировках. 

С ним весело быть рядом, интересно общаться. Он хочет быть лучшим. Это особенный талант, очень хочу посмотреть, на что он способен. 

Думаю, что нам нужно будет соблюдать осторожность в плане оценок. Мичкову всего 19 лет, он приехал в другую страну. Я не знаю, часто ли он бывал здесь раньше, но в его жизни так или иначе много всего нового. Нам нужно быть терпеливыми и помочь ему вырасти в того игрока, которым он может стать», – сказал капитан «Флайерс». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Flyers Nation
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoШон Кутюрье
logoМатвей Мичков
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