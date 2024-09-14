Кожевников о Мичкове: «Надо отстать от него с громкими словами и ажиотажем, в СМИ уже развели разговоров. Посмотрим, как он себя проявит в НХЛ, пожелаем добра и удачи»
Ранее 19-летний форвард «Филадельфии» забросил первую шайбу за клуб в первой игре двухматчевой серии новичков против «Рейнджерс» (3:4 Б).
«Матвей красавчик, затолкал эту шайбу, отлично дебютировал в «Филадельфии», но давайте пока не будем мешать парню.
Надо отстать от него с этими громкими словами и ажиотажем, а то в СМИ уже развели разговоров. Давайте просто пожелаем ему добра и удачи, а потом посмотрим, как он себя проявит в НХЛ.
Безусловно, Знарок ему поможет, его для этого и брали в качестве специалиста по развитию молодых игроков в «Филадельфии». Это одна из его задач, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
«Мичков – особенный игрок. Он создавал моменты из ничего при игре 5 на 5 и в большинстве – это его дар». Тренер новичков «Филадельфии» о дебюте Матвея
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