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  • Кожевников о Мичкове: «Надо отстать от него с громкими словами и ажиотажем, в СМИ уже развели разговоров. Посмотрим, как он себя проявит в НХЛ, пожелаем добра и удачи»
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Кожевников о Мичкове: «Надо отстать от него с громкими словами и ажиотажем, в СМИ уже развели разговоров. Посмотрим, как он себя проявит в НХЛ, пожелаем добра и удачи»

Александр Кожевников поделился мнением о Матвее Мичкове.

Ранее 19-летний форвард «Филадельфии» забросил первую шайбу за клуб в первой игре двухматчевой серии новичков против «Рейнджерс» (3:4 Б).

«Матвей красавчик, затолкал эту шайбу, отлично дебютировал в «Филадельфии», но давайте пока не будем мешать парню.

Надо отстать от него с этими громкими словами и ажиотажем, а то в СМИ уже развели разговоров. Давайте просто пожелаем ему добра и удачи, а потом посмотрим, как он себя проявит в НХЛ.

Безусловно, Знарок ему поможет, его для этого и брали в качестве специалиста по развитию молодых игроков в «Филадельфии». Это одна из его задач, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Мичков – особенный игрок. Он создавал моменты из ничего при игре 5 на 5 и в большинстве – это его дар». Тренер новичков «Филадельфии» о дебюте Матвея

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoОлег Знарок
logoАлександр Кожевников
logoМатвей Мичков
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