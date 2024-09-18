Генменеджер «Филадельфии» о Мичкове: «У меня нет больших ожиданий. Я реалист, для него это будет тяжелый сезон. НХЛ – лучшая лига в мире, будет нелегко»
Даниэль Бриэр поделился ожиданиями от дебютного сезона Матвея Мичкова в НХЛ.
«Филадельфия» выбрала Матвея Мичкова под седьмым номером драфта НХЛ-2023. Нападающий ранее покинул СКА и подписал соглашение с «Флайерс» на три года.
«У меня нет больших ожиданий от Матвея. На что я надеюсь, так это на то, что он поймет, как сделать первый шаг и стать лучше как игрок по ходу сезона.
Я реалист, для него это будет тяжелый сезон. Это лучшая лига в мире. Это большой шаг. Будет нелегко.
Поэтому мои ожидания на самом деле довольно низкие. Мне не терпится понаблюдать за его игрой, но ему придется через многое пройти, прежде чем он станет тем игроком, которым хочет быть», – сказал генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриэр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Score
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