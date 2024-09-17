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  • Миронов о Знарке в «Филадельфии»: «Он поможет российским ребятам, будет их направлять в нужное русло. Где-то и по шапке может дать, чтобы звездную болезнь не ловили»
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Миронов о Знарке в «Филадельфии»: «Он поможет российским ребятам, будет их направлять в нужное русло. Где-то и по шапке может дать, чтобы звездную болезнь не ловили»

Андрей Миронов высказался о том, что Олег Знарок начал работать в «Филадельфии».

61-летний специалист стал консультантом «Флайерс» по развитию игроков и скаутингу.

– Большая новость, что Олег Знарок начал работать в «Филадельфии». Удивились?

– Нет. А почему это меня должно удивлять? Отличный тренер, замечательный человек. Я никогда в нем не сомневался.

Думаю, что в первую очередь Знарок сильно поможет российским ребятам во «Флайерс». А там вратарь Иван Федотов, защитник Егор Замула и форвард Матвей Мичков.

Олег Валерьевич поделится своим багажом знаний. Будет их направлять в нужное русло, особенно молодого Мичкова, который еще не дебютировал в НХЛ. А где-то и по шапке может дать, чтобы звездную болезнь не ловили.

– Вы ведь сами, помню, пробивались в состав «Колорадо».

– И очень важно, когда рядом есть русскоговорящий знакомый, который тебе подскажет и поможет. И неважно, кто это – игрок, тренер, массажист. Все равно это отдушина, когда можешь просто посидеть и поговорить на родном языке.

– Вы видели Мичкова в нашей лиге. Как думаете, какого игрока получила «Филадельфия»?

– Хороший хоккеист с характером. Неуступчивый. Я думаю, у него все получится, если он будет трудиться и стараться, слушаться Олега Валерьевича. Ну и Знарок за ним присмотрит, я уверен.

Поэтому только успехов ему пожелаю, обойтись без травм. Буду следить за ним, и очень интересно, как у Мичкова сложится энхаэловская карьера, – сказал защитник «Спартака» Андрей Миронов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoОлег Знарок
logoАндрей Миронов
logoИван Федотов
logoМатч ТВ
logoЕгор Замула
logoМатвей Мичков
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