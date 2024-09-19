Кленденинг о Мичкове в «Филадельфии»: «Совсем не знаю Матвея, но уверен, что Тортс сделает так, чтобы он добился успеха»
Адам Кленденинг оценил перспективы Матвея Мичкова в «Филадельфии».
«Я совсем не знаю этого хоккеиста, никогда не играл против него, не видел в действии. Но Тортс [Торторелла] — отличный тренер. Он тренировал многих отличных российских хоккеистов — Боба [Бобровского], Хлебушка [Артемия Панарина]. И они провели несколько успешных сезонов под его руководством.
Я совсем не знаю Мичкова, но уверен, что Тортс сделает так, чтобы он добился успеха», — сказал экс-игрок клубов НХЛ, а ныне защитник «Куньлуня».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости