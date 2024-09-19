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  • Кленденинг о Мичкове в «Филадельфии»: «Совсем не знаю Матвея, но уверен, что Тортс сделает так, чтобы он добился успеха» 
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Кленденинг о Мичкове в «Филадельфии»: «Совсем не знаю Матвея, но уверен, что Тортс сделает так, чтобы он добился успеха» 

Адам Кленденинг оценил перспективы Матвея Мичкова в «Филадельфии».

«Я совсем не знаю этого хоккеиста, никогда не играл против него, не видел в действии. Но Тортс [Торторелла] — отличный тренер. Он тренировал многих отличных российских хоккеистов — Боба [Бобровского], Хлебушка [Артемия Панарина]. И они провели несколько успешных сезонов под его руководством.

Я совсем не знаю Мичкова, но уверен, что Тортс сделает так, чтобы он добился успеха», — сказал экс-игрок клубов НХЛ, а ныне защитник «Куньлуня».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoФиладельфия
logoДжон Торторелла
logoНХЛ
logoКХЛ
Адам Кленденинг
logoКуньлунь Ред Стар
logoМатвей Мичков
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