Кленденинг о Мичкове в «Филадельфии»: «Совсем не знаю Матвея, но уверен, что Тортс сделает так, чтобы он добился успеха» 

Адам Кленденинг оценил перспективы Матвея Мичкова в «Филадельфии».

«Я совсем не знаю этого хоккеиста, никогда не играл против него, не видел в действии. Но Тортс [Торторелла ] — отличный тренер. Он тренировал многих отличных российских хоккеистов — Боба [Бобровского], Хлебушка [Артемия Панарина]. И они провели несколько успешных сезонов под его руководством.

Я совсем не знаю Мичкова , но уверен, что Тортс сделает так, чтобы он добился успеха», — сказал экс-игрок клубов НХЛ , а ныне защитник «Куньлуня ».