Андрей Зюзин»: «Пример «Салавата» – доказательство того, насколько в хоккее велика роль главного тренера. Сильный тренер способен удержать команду вопреки всему»

Андрей Зюзин оценил игру «Салавата» при Викторе Козлове.

Бывший защитник «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин оценил выступление «Салавата Юлаева» под руководством тренера Виктора Козлова.

На данный момент клуб идет на 9-м месте в таблице Востока.

– За кем в КХЛ следите с особым вниманием?

– Для родного Башкортостана по большому счету есть один клуб – «Салават Юлаев». Надо отдать должное нашей команде, ее пример – доказательство того, насколько в хоккее велика роль главного тренера. Сильный тренер способен удержать команду вопреки всему.

Вообще сегодня в нашем хоккее одна из главных проблем – тренерская. Посмотрите на «Сибирь», где такой затяжной кризис. Столько кадровых слухов вокруг «Лады», «Барыса», «Адмирала», «Сочи». И даже вокруг североамериканцев – например, в «Авангарде» и «Тракторе» – уже нет былой уверенности, при всем нашем непонятном пиетете перед иностранцами, – сказал Зюзин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
