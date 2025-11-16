Гру об 1:5 от «Автомобилиста»: «Казалось, что в нашей игре нет контроля. Мы как будто везде и нигде одновременно. Из этого и сложился результат»

Бенуа Гру подвел итоги матча «Трактора» против «Автомобилиста».

Главный тренер «Трактора » Бенуа Гру высказался об игре команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста » (1:5).

– Мы недавно вернулись с хорошего выезда. Казалось, что в нашей игре нет контроля. Мы как будто везде и нигде одновременно. Из этого и сложился результат.

– Пять дней назад вы играли в Хабаровске, это не сказалось на самочувствии игроков?

– Никаких оправданий быть не может, – сказал Гру.