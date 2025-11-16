Гру об 1:5 от «Автомобилиста»: «Казалось, что в нашей игре нет контроля. Мы как будто везде и нигде одновременно. Из этого и сложился результат»
Бенуа Гру подвел итоги матча «Трактора» против «Автомобилиста».
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался об игре команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:5).
– Мы недавно вернулись с хорошего выезда. Казалось, что в нашей игре нет контроля. Мы как будто везде и нигде одновременно. Из этого и сложился результат.
– Пять дней назад вы играли в Хабаровске, это не сказалось на самочувствии игроков?
– Никаких оправданий быть не может, – сказал Гру.
