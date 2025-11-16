Ларионов-младший забил 2-й гол в сезоне – «Металлургу». У форварда СКА 6 очков в 20 матчах

Игорь Ларионов – младший забил второй гол в этом сезоне КХЛ.

Форвард СКА Игорь Ларионов – младший отметился голом в матче против «Металлурга » (3:1 , второй период) в FONBET Чемпионате КХЛ.

Это второй гол 27-летнего нападающего в текущем сезоне, 1 октября он забросил шайбу в ворота «Торпедо» (2:3 ОТ).

Теперь на счету Ларионова – младшего 6 (2+4) очков в 20 матчах. Напомним, нападающий не выходил на лед в составе СКА с 6 ноября.