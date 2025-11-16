Заварухин о 5:1 с «Трактором»: «Парни правильно отреагировали на неудачные игры, каждый внес лепту в эту победу. Галкин в нужные моменты подтащил»

Николай Заварухин подвел итоги матча «Автомобилиста» с «Трактором».

Главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин высказался после матча с «Трактором ».

Клуб из Екатеринбурга одержал победу со счетом 5:1, прервав серию из 4 поражений.

«Дерби, хорошая атмосфера. Нам необходима была эта победа после не совсем удачных матчей. Здорово, что реализовали свои моменты, что не получалось.

Галкин в нужные моменты подтащил нас. Командная победа. Парни правильно отреагировали на неудачные игры. Каждый внес лепту в эту победу.

Соперник хорошо владел шайбой, угрожал. Мы здорово оборонялись. В обеих играх с «Трактором» пропустили по одной шайбе – значит, правильно действовали, не пустили на пятак», – сказал Заварухин.

