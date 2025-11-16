Заварухин о 5:1 с «Трактором»: «Парни правильно отреагировали на неудачные игры, каждый внес лепту в эту победу. Галкин в нужные моменты подтащил»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался после матча с «Трактором».
Клуб из Екатеринбурга одержал победу со счетом 5:1, прервав серию из 4 поражений.
«Дерби, хорошая атмосфера. Нам необходима была эта победа после не совсем удачных матчей. Здорово, что реализовали свои моменты, что не получалось.
Галкин в нужные моменты подтащил нас. Командная победа. Парни правильно отреагировали на неудачные игры. Каждый внес лепту в эту победу.
Соперник хорошо владел шайбой, угрожал. Мы здорово оборонялись. В обеих играх с «Трактором» пропустили по одной шайбе – значит, правильно действовали, не пустили на пятак», – сказал Заварухин.
