Вратарь «Ак Барса» Бердин пропустил 3 гола и был заменен на Билялова в матче с «Динамо» Минск
Михаил Бердин был заменен в матче с «Динамо» Минск.
Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин не доиграл до конца матч Фонбет Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (1:4, 1-й перерыв).
27-летний голкирер пропустил 3 шайбы к 16-й минуте матча, после чего был заменен.
Место в воротах занял Тимур Билялов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
