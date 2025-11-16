  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вратарь «Ак Барса» Бердин пропустил 3 гола и был заменен на Билялова в матче с «Динамо» Минск
12

Вратарь «Ак Барса» Бердин пропустил 3 гола и был заменен на Билялова в матче с «Динамо» Минск

Михаил Бердин был заменен в матче с «Динамо» Минск.

Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин не доиграл до конца матч Фонбет Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (1:4, 1-й перерыв).

27-летний голкирер пропустил 3 шайбы к 16-й минуте матча, после чего был заменен.

Место в воротах занял Тимур Билялов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАк Барс
logoКХЛ
logoМихаил Бердин
logoТимур Билялов
logoДинамо Минск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фисенко и Мелош подрались на 2-й минуте матча «Ак Барс» – «Динамо» Минск
вчера, 14:37Видео
Гатиятулин о хет-трике Миллера: «Митч – молодец. Наши договоренности действуют – у него развязаны руки при игре в атаке, но это не должно влиять на оборону»
13 ноября, 20:43
Лучший матч в карьере защитника «Ак Барса» – первый хет-трик в КХЛ
13 ноября, 20:16Видео
Главные новости
Кемпе продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на 8 лет. Кэпхит – 10,625 млн долларов
1 минуту назад
КХЛ. «Локомотив» против «Салавата», «Сочи» играет с «Барысом», «Сибирь» проиграла «Шанхаю»
сегодня, 16:30Live
Тренер «Сибири» Люзенков: «Не устраивает игра Фэрранса как легионера. Это сложный вопрос, надо его решать. С Беком ведутся переговоры»
52 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Лос-Анджелес», «Бостон» против «Каролины», «Эдмонтон» в гостях у «Баффало», «Коламбус» сыграет с «Монреалем»
сегодня, 17:15
Кара о 13-м поражении «Сибири» подряд: «Тупик – это под землей с крестом. Из этой ситуации есть выход»
сегодня, 16:29
Плющев о Гру: «Не дело в середине сезона сказать: «Я устал, до свидания». Это ненормально. У нас иностранным тренерам дают полный карт-бланш, они творят что хотят, а потом уезжают»
сегодня, 16:19
Тренер «Сибири» Люзенков о драках в игре с «Шанхаем»: «Выплеснули эмоции, и пошли потасовки. Верю, что момент настанет, и наша бутылка шампанского взорвется, надо набраться терпения»
сегодня, 15:59
Гендиректор «Динамо» об отставке Кудашова: «Приняли такое решение, комментировать нечего. Конфликта у меня с ним не было, расстались на хорошей ноте»
сегодня, 15:23
Владимир Плющев: «Как можно воспитать тренера, который сам клюшку раз в жизни держал? Нет системы подготовки кадров, высшие школы, академии – примитивны»
сегодня, 14:58
«Сибирь» проиграла 13-й матч подряд – это новый клубный антирекорд. Сегодня – дома 0:3 от «Шанхая»
сегодня, 14:48
Ко всем новостям
Последние новости
Креативный директор «Союзмультфильма» о мультфильме про рекорд Овечкина: «Было бы прикольно, но мы не договорились с Александром. Что-то не сложилось, но, может, сложится»
21 минуту назад
Каменский об уходе Гру из «Трактора»: «Иногда перемены идут на пользу. Команда в Челябинске хорошая, с таким клубом любой тренер может заявить о себе»
31 минуту назад
Вайсфельд о 4 победах СКА в 5 матчах: «Состав у них хороший, они так и должны играть. Может быть, хоккеисты привыкли к требованиям Ларионова»
39 минут назад
Футбольное и хоккейное «Динамо» объявили об уходе тренеров в один день. Карпин и Кудашов покинули клубы
сегодня, 17:15
Потуральски об «Авангарде»: «Продолжаем работать над собой, чтобы стать лучшей версией себя к плей-офф. Стараемся улучшаться каждый день»
сегодня, 16:53
Лукин о «Сибири»: «Почти все поменялось: желание, отношения на льду, сама игра. Все выходят с горящими глазами, у нас нет больше времени»
сегодня, 16:44
Галлан о потасовках в игре с «Сибирью»: «Мне показалось, что их 44-й номер начал драку. Для нее не было весомой причины, но нашим хоккеистам пришлось в это ввязаться. Такое бывает в хоккее»
сегодня, 15:52
«Адмирал» поместил Сошникова в список травмированных
сегодня, 15:38
Дюбе о «Тракторе»: «Мы расстались в хороших отношениях, клуб подарил мне возможность перезагрузить карьеру в России. Был очень рад, когда узнал, что буду обменян в СКА»
сегодня, 15:14
Щитов о «Динамо»: «Многие считают, что Ротенберг возглавит клуб со временем. Шансы есть. Он же не просто так в руководстве»
сегодня, 14:36