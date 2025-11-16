Вратарь «Ак Барса» Бердин пропустил 3 гола и был заменен на Билялова в матче с «Динамо» Минск

Михаил Бердин был заменен в матче с «Динамо» Минск.

Вратарь «Ак Барса » Михаил Бердин не доиграл до конца матч Фонбет Чемпионата КХЛ против минского «Динамо » (1:4, 1-й перерыв).

27-летний голкирер пропустил 3 шайбы к 16-й минуте матча, после чего был заменен.

Место в воротах занял Тимур Билялов .