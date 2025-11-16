«Авангард» прервал серию «Торпедо» из 7 побед подряд. Команда Ги Буше выиграла 2 из 5 последних матчей и идет 3-й на Востоке

«Авангард» прервал серию «Торпедо» из 7 побед подряд в КХЛ.

«Авангард » обыграл «Торпедо » (6:2) в выездном матче Fonbet Чемпионата НХЛ, прервав серию нижегородского клуба из 7 побед подряд.

Омский клуб выиграл 2 из 5 последних матчей. Команда Ги Буше набрала 35 очков в 26 играх и занимает 3-ю строчку в таблице Восточной конференции.

«Торпедо » с 38 баллами после 29 встреч идет 2-м на Западе.