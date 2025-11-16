  • Спортс
22

СКА прервал серию «Металлурга» из 5 побед подряд. Команда Ларионова выиграла 4 из 5 последних матчей и идет 7-й на Западе

СКА прервал победную серию «Металлурга» из 5 матчей в КХЛ.

СКА обыграл «Металлург» (4:3) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ, прервав серию магнитогорского клуба из 5 побед кряду. 

Команда Игоря Ларионова набрала 28 очков в 26 матчах и занимает 7-ю строчку в таблице Западной конференции. 

«Металлург» проиграл впервые за 6 матчей. Команда Андрея Разина лидирует в общей таблице КХЛ, имея в активе 42 балла после 27 встреч. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
