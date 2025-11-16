Харпур об игре в «Рейнджерс»: «Панарин и Шестеркин – хоккеисты мирового класса. Артемия мы называли Хлебушком, он все время ходил с раскладным телефоном»
Бен Харпур высказался об Артемии Панарине и Игоре Шестеркине.
Защитник «Шанхая» Бен Харпур поделился мнением об Артемии Панарине и Игоре Шестеркине.
Канадец ранее выступал за «Рейнджерс».
– В «Рейнджерс» вы пересекались с известными российскими хоккеистами Артемием Панариным и Игорем Шестеркиным. Какими они вам запомнились?
– О да, играл с ними обоими. Очевидно, это игроки мирового класса, отличные товарищи по команде.
Артемия мы называли Хлебушком. Панарин не хотел пользоваться смартфоном, все время ходил с раскладным телефоном, – сказал Харпур.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
