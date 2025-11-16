Гру о ситуации с вратарями «Трактора»: «Дриджер сегодня был в той же форме, что и вся команда, ему никто не помогал. Мыльникова не будет еще две недели»

Бенуа Гру высказался о ситуации с вратарями «Трактора».

Главный тренер «Трактора » Бенуа Гру ответил на вопросы о ситуации с вратарями клуба.

Сегодня команда уступила «Автомобилисту » со счетом 1:5.

– Обычно команды набирают очки благодаря игре вратаря, а мы зачастую набираем очки вопреки игре вратаря в этом сезоне. Иногда и теряем их из-за его игры. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с вратарями? Очевидно, Дриджер играет слабо. Когда может вернуться Мыльников? На ваш взгляд, Сергей может вытащить «Трактор»?

– Сегодня Крис был в той же форме, что и вся команда. Ему никто не помогал сегодня. Мыльникова не будет еще две недели.

– Говорили ли вы с генменеджером Алексеем Волковым об укреплении вратарской линии?

– Думаю, вопрос в целом не во вратарской линии. Генеральный менеджер думает о том, как усилить команду в целом.

– Как вы как главный тренер работаете с психологией голкиперов, если они проводят неудачный матч?

– Я не специалист во вратарской тематике. У нас есть тренер вратарей, с которым работают наши голкиперы, – сказал Гру.