Малкин забил во 2-й игре подряд – из-за ворот рикошетом от защитника «Нэшвилла» Хага. У форварда «Питтсбурга» 5+18 в 19 матчах

Евгений Малкин набрал 23-е очко в сезоне НХЛ.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче против «Нэшвилла» в Стокгольме.

Он отметился голом во второй игре подряд.

Всего на счету Малкина теперь 23 (5+18) балла в 19 матчах сезона.

Сегодня форвард забросил шайбу из-за ворот рикошетом от ноги защитника «Нэшвилла» Николаса Хага.