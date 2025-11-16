Малкин забил во 2-й игре подряд – из-за ворот рикошетом от защитника «Нэшвилла» Хага. У форварда «Питтсбурга» 5+18 в 19 матчах
Евгений Малкин набрал 23-е очко в сезоне НХЛ.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче против «Нэшвилла» в Стокгольме.
Он отметился голом во второй игре подряд.
Всего на счету Малкина теперь 23 (5+18) балла в 19 матчах сезона.
Сегодня форвард забросил шайбу из-за ворот рикошетом от ноги защитника «Нэшвилла» Николаса Хага.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
