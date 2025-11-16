Бирюков о строительстве академии «Металлурга»: «Все идет к тому, что это будет одна из ведущих академий России. Мы с Мозякиным и Жлобой каждый день контролируем стройку нового блока»

Спортдиректор «Металлурга» высказался о строительстве хоккейной академии.

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга » Евгений Бирюков рассказал о строительстве хоккейной академии клуба в парке «Притяжение».

«Я горд за всю структуру хоккейного «Металлурга», за городской курорт «Притяжение», за то, что они были так ярко представлены на профильной выставке «Металл-Экспо-2025».

Социальное развитие, образ градообразующего предприятия и работодателя, условия для детей – огромная ответственность, с которой Магнитогорский металлургический комбинат справляется, на мой взгляд, практически идеально.

Я много видел примеров реализации идей в хоккейном мире, хороших и не очень. И вот как раз хоккейный Магнитогорск я знаю изнутри – у Виктора Филипповича Рашникова получается очень хороший реальный результат правильного воплощения задумок. И он ждет конкретного, положительного итога, и другого варианта развития событий просто не приемлет.

Мы с директором Алексеем Валерьевичем Жлобой, с директором по развитию Сергеем Валерьевичем Мозякиным каждый день контролируем стройку нового блока, ее процесс, наполнение – все идет к тому, что это будет одна из ведущих академий страны и займет лидирующие позиции. Мы приложим к этому все усилия», – сказал Бирюков.