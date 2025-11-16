  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бирюков о строительстве академии «Металлурга»: «Все идет к тому, что это будет одна из ведущих академий России. Мы с Мозякиным и Жлобой каждый день контролируем стройку нового блока»
0

Бирюков о строительстве академии «Металлурга»: «Все идет к тому, что это будет одна из ведущих академий России. Мы с Мозякиным и Жлобой каждый день контролируем стройку нового блока»

Спортдиректор «Металлурга» высказался о строительстве хоккейной академии.

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал о строительстве хоккейной академии клуба в парке «Притяжение».

«Я горд за всю структуру хоккейного «Металлурга», за городской курорт «Притяжение», за то, что они были так ярко представлены на профильной выставке «Металл-Экспо-2025».

Социальное развитие, образ градообразующего предприятия и работодателя, условия для детей – огромная ответственность, с которой Магнитогорский металлургический комбинат справляется, на мой взгляд, практически идеально.

Я много видел примеров реализации идей в хоккейном мире, хороших и не очень. И вот как раз хоккейный Магнитогорск я знаю изнутри – у Виктора Филипповича Рашникова получается очень хороший реальный результат правильного воплощения задумок. И он ждет конкретного, положительного итога, и другого варианта развития событий просто не приемлет.

Мы с директором Алексеем Валерьевичем Жлобой, с директором по развитию Сергеем Валерьевичем Мозякиным каждый день контролируем стройку нового блока, ее процесс, наполнение – все идет к тому, что это будет одна из ведущих академий страны и займет лидирующие позиции. Мы приложим к этому все усилия», – сказал Бирюков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoМеталлург Мг
logoЕвгений Бирюков
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
детский хоккей
Алексей Жлоба
logoСергей Мозякин
logoВиктор Рашников
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов отправился с «Металлургом» на выездную серию матчей против СКА, «Трактора» и «Автомобилиста»
15 ноября, 15:42
Дементьев о Кузнецове: «Бесславно закончит, если не вернется к высокому уровню ожиданий. Все в его руках и голове»
15 ноября, 09:06
Михаил Федоров о Разине: «Если видит, как кто-то стал зазнаваться, сразу закрутит гайки. Но не представляйте его тираном, он предъявляет претензии только по делу»
14 ноября, 13:56
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» против «Салавата», «Сочи» играет с «Барысом», «Сибирь» проиграла «Шанхаю»
сегодня, 16:30Live
Тренер «Сибири» Люзенков: «Не устраивает игра Фэрранса как легионера. Это сложный вопрос, надо его решать. С Беком ведутся переговоры»
50 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Лос-Анджелес», «Бостон» против «Каролины», «Эдмонтон» в гостях у «Баффало», «Коламбус» сыграет с «Монреалем»
58 минут назад
Кара о 13-м поражении «Сибири» подряд: «Тупик – это под землей с крестом. Из этой ситуации есть выход»
сегодня, 16:29
Плющев о Гру: «Не дело в середине сезона сказать: «Я устал, до свидания». Это ненормально. У нас иностранным тренерам дают полный карт-бланш, они творят что хотят, а потом уезжают»
сегодня, 16:19
Тренер «Сибири» Люзенков о драках в игре с «Шанхаем»: «Выплеснули эмоции, и пошли потасовки. Верю, что момент настанет, и наша бутылка шампанского взорвется, надо набраться терпения»
сегодня, 15:59
Гендиректор «Динамо» об отставке Кудашова: «Приняли такое решение, комментировать нечего. Конфликта у меня с ним не было, расстались на хорошей ноте»
сегодня, 15:23
Владимир Плющев: «Как можно воспитать тренера, который сам клюшку раз в жизни держал? Нет системы подготовки кадров, высшие школы, академии – примитивны»
сегодня, 14:58
«Сибирь» проиграла 13-й матч подряд – это новый клубный антирекорд. Сегодня – дома 0:3 от «Шанхая»
сегодня, 14:48
Плющев о КХЛ: «Поощрялось большое количество иностранных специалистов – тем самым перекрывался кислород отечественным. Политика клубов говорит о кризисе тренерского цеха»
сегодня, 13:58
Ко всем новостям
Последние новости
Креативный директор «Союзмультфильма» о мультфильме про рекорд Овечкина: «Было бы прикольно, но мы не договорились с Александром. Что-то не сложилось, но, может, сложится»
19 минут назад
Каменский об уходе Гру из «Трактора»: «Иногда перемены идут на пользу. Команда в Челябинске хорошая, с таким клубом любой тренер может заявить о себе»
29 минут назад
Вайсфельд о 4 победах СКА в 5 матчах: «Состав у них хороший, они так и должны играть. Может быть, хоккеисты привыкли к требованиям Ларионова»
37 минут назад
Футбольное и хоккейное «Динамо» объявили об уходе тренеров в один день. Карпин и Кудашов покинули клубы
58 минут назад
Потуральски об «Авангарде»: «Продолжаем работать над собой, чтобы стать лучшей версией себя к плей-офф. Стараемся улучшаться каждый день»
сегодня, 16:53
Лукин о «Сибири»: «Почти все поменялось: желание, отношения на льду, сама игра. Все выходят с горящими глазами, у нас нет больше времени»
сегодня, 16:44
Галлан о потасовках в игре с «Сибирью»: «Мне показалось, что их 44-й номер начал драку. Для нее не было весомой причины, но нашим хоккеистам пришлось в это ввязаться. Такое бывает в хоккее»
сегодня, 15:52
«Адмирал» поместил Сошникова в список травмированных
сегодня, 15:38
Дюбе о «Тракторе»: «Мы расстались в хороших отношениях, клуб подарил мне возможность перезагрузить карьеру в России. Был очень рад, когда узнал, что буду обменян в СКА»
сегодня, 15:14
Щитов о «Динамо»: «Многие считают, что Ротенберг возглавит клуб со временем. Шансы есть. Он же не просто так в руководстве»
сегодня, 14:36