«Динамо» Минск выиграло 9 из 10 последних матчей, сегодня – 7:3 с «Ак Барсом». Команда Квартальнова – 3-я на Западе
Минское «Динамо» выиграло 9 из 10 последних матчей КХЛ.
«Динамо» Минск обыграло «Ак Барс» (7:3) в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ, одержав 9-ю победу в 10 последних встречах. На этом отрезке команда Дмитрия Квартальнова проиграла только «Ладе» (0:1).
Минчане набрал 37 очков в 26 матчах и занимают 3-ю строчку в таблице Западной конференции.
«Ак Барс» проиграл 4 из 6 последних матчей. Команда Анвара Гатиятулина – 2-я на Востоке с 36 баллами после 27 игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости