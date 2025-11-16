  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Динамо» Минск выиграло 9 из 10 последних матчей, сегодня – 7:3 с «Ак Барсом». Команда Квартальнова – 3-я на Западе
18

«Динамо» Минск выиграло 9 из 10 последних матчей, сегодня – 7:3 с «Ак Барсом». Команда Квартальнова – 3-я на Западе

Минское «Динамо» выиграло 9 из 10 последних матчей КХЛ.

«Динамо» Минск обыграло «Ак Барс» (7:3) в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ, одержав 9-ю победу в 10 последних встречах. На этом отрезке команда Дмитрия Квартальнова проиграла только «Ладе» (0:1). 

Минчане набрал 37 очков в 26 матчах и занимают 3-ю строчку в таблице Западной конференции. 

«Ак Барс» проиграл 4 из 6 последних матчей. Команда Анвара Гатиятулина – 2-я на Востоке с 36 баллами после 27 игр. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoДмитрий Квартальнов
logoДинамо Минск
logoАнвар Гатиятулин
logoАк Барс
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Авангард» обыграл «Торпедо», СКА был сильнее «Металлурга», «Трактор» уступил «Автомобилисту», «Адмирал» победил «Амур»
вчера, 16:47
Вратарь «Ак Барса» Бердин пропустил 3 гола и был заменен на Билялова в матче с «Динамо» Минск
вчера, 14:48
Фисенко и Мелош подрались на 2-й минуте матча «Ак Барс» – «Динамо» Минск
вчера, 14:37Видео
Главные новости
Кемпе продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на 8 лет. Кэпхит – 10,625 млн долларов
2 минуты назад
КХЛ. «Локомотив» против «Салавата», «Сочи» играет с «Барысом», «Сибирь» проиграла «Шанхаю»
сегодня, 16:30Live
Тренер «Сибири» Люзенков: «Не устраивает игра Фэрранса как легионера. Это сложный вопрос, надо его решать. С Беком ведутся переговоры»
53 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Лос-Анджелес», «Бостон» против «Каролины», «Эдмонтон» в гостях у «Баффало», «Коламбус» сыграет с «Монреалем»
сегодня, 17:15
Кара о 13-м поражении «Сибири» подряд: «Тупик – это под землей с крестом. Из этой ситуации есть выход»
сегодня, 16:29
Плющев о Гру: «Не дело в середине сезона сказать: «Я устал, до свидания». Это ненормально. У нас иностранным тренерам дают полный карт-бланш, они творят что хотят, а потом уезжают»
сегодня, 16:19
Тренер «Сибири» Люзенков о драках в игре с «Шанхаем»: «Выплеснули эмоции, и пошли потасовки. Верю, что момент настанет, и наша бутылка шампанского взорвется, надо набраться терпения»
сегодня, 15:59
Гендиректор «Динамо» об отставке Кудашова: «Приняли такое решение, комментировать нечего. Конфликта у меня с ним не было, расстались на хорошей ноте»
сегодня, 15:23
Владимир Плющев: «Как можно воспитать тренера, который сам клюшку раз в жизни держал? Нет системы подготовки кадров, высшие школы, академии – примитивны»
сегодня, 14:58
«Сибирь» проиграла 13-й матч подряд – это новый клубный антирекорд. Сегодня – дома 0:3 от «Шанхая»
сегодня, 14:48
Ко всем новостям
Последние новости
Креативный директор «Союзмультфильма» о мультфильме про рекорд Овечкина: «Было бы прикольно, но мы не договорились с Александром. Что-то не сложилось, но, может, сложится»
22 минуты назад
Каменский об уходе Гру из «Трактора»: «Иногда перемены идут на пользу. Команда в Челябинске хорошая, с таким клубом любой тренер может заявить о себе»
32 минуты назад
Вайсфельд о 4 победах СКА в 5 матчах: «Состав у них хороший, они так и должны играть. Может быть, хоккеисты привыкли к требованиям Ларионова»
40 минут назад
Футбольное и хоккейное «Динамо» объявили об уходе тренеров в один день. Карпин и Кудашов покинули клубы
сегодня, 17:15
Потуральски об «Авангарде»: «Продолжаем работать над собой, чтобы стать лучшей версией себя к плей-офф. Стараемся улучшаться каждый день»
сегодня, 16:53
Лукин о «Сибири»: «Почти все поменялось: желание, отношения на льду, сама игра. Все выходят с горящими глазами, у нас нет больше времени»
сегодня, 16:44
Галлан о потасовках в игре с «Сибирью»: «Мне показалось, что их 44-й номер начал драку. Для нее не было весомой причины, но нашим хоккеистам пришлось в это ввязаться. Такое бывает в хоккее»
сегодня, 15:52
«Адмирал» поместил Сошникова в список травмированных
сегодня, 15:38
Дюбе о «Тракторе»: «Мы расстались в хороших отношениях, клуб подарил мне возможность перезагрузить карьеру в России. Был очень рад, когда узнал, что буду обменян в СКА»
сегодня, 15:14
Щитов о «Динамо»: «Многие считают, что Ротенберг возглавит клуб со временем. Шансы есть. Он же не просто так в руководстве»
сегодня, 14:36