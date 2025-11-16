«Динамо» Минск выиграло 9 из 10 последних матчей, сегодня – 7:3 с «Ак Барсом». Команда Квартальнова – 3-я на Западе

Минское «Динамо» выиграло 9 из 10 последних матчей КХЛ.

«Динамо » Минск обыграло «Ак Барс» (7:3) в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ, одержав 9-ю победу в 10 последних встречах. На этом отрезке команда Дмитрия Квартальнова проиграла только «Ладе» (0:1).

Минчане набрал 37 очков в 26 матчах и занимают 3-ю строчку в таблице Западной конференции.

«Ак Барс » проиграл 4 из 6 последних матчей. Команда Анвара Гатиятулина – 2-я на Востоке с 36 баллами после 27 игр.