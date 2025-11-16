Фисенко и Мелош подрались на 2-й минуте матча «Ак Барс» – «Динамо» Минск

Михаил Фисенко и Николас Мелош подрались в матче КХЛ.

Нападающий «Ак Барса » Михаил Фисенко и защитник минского «Динамо » Николас Мелош подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Инцидент произошел на 2-й минуте игры.

В результате Фисенко и Мелош получили по 5 минут штрафа за драку.