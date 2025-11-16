Защитник «Шанхая» Харпур о «СКА-Арене»: «На матчах со СКА много болельщиков, это захватывающе. В КХЛ арены напоминают футбольные: много кричалок, потрясающая атмосфера»
Защитник «Шанхая» Бен Харпур поделился мнением об атмосфере на «СКА-Арене» и других стадионах в Fonbet Чемпионате КХЛ.
– Ваша домашняя арена – самая большая в России. Каково играть на ней?
– Слышал, что она самая большая. Здесь очень удобно разминаться. А во время встреч со СКА собирается огромное количество болельщиков. Жду новых матчей, это захватывающе.
– Атмосфера на трибунах и поведение болельщиков как-то отличаются в России от того, что есть в Северной Америке?
– Сказал бы, что ощущения действительно другие. Местные арены напоминают по ощущениям футбольные: много кричалок, болельщики. В общем, это определенно по-другому, но очень круто. Успел сыграть на нескольких отличных аренах с потрясающей атмосферой.
– Многие ждут, что «Шанхайские Драконы» вернутся в Китай. Были ли вы когда-нибудь в Китае? Хотели ли бы там играть?
– Никогда там не был. Никто не знает, что нас ждет в будущем, где в конечном итоге стану играть. Но это был бы действительно классный опыт, – сказал Харпур.