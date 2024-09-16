Менелл о Миске: «Сделал много спасений, оставлял «Динамо» в игре. Это придало уверенности, нам удалось забросить на три шайбы больше соперника»

Бреннан Менелл высоко оценил игру Хантера Миски против минского «Динамо».

Команда под руководством Алексея Кудашова обыграла минский клуб (6:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска отразил 37 бросков из 40 в этой игре.

«Миска сегодня сделал много спасений и оставлял нас в игре. Это придало уверенности, и нам удалось забросить на три шайбы больше соперника», – сказал защитник московского «Динамо » Бреннан Менелл .

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