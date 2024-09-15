Кудашов о 6:3 с минским «Динамо»: «Содержание и целостность игры оставляет желать лучшего, пугает дисциплина. Может и хорошо, что сейчас все комом валится»

Алексей Кудашов прокомментировал победу над минским «Динамо».

Московское «Динамо» обыграло минское (6:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это вторая победа команды в 5 матчах нынешнего сезона.

– Очень довольны победой. Было поровну хороших и плохих моментов. Но счет в нашу пользу.

– Ваша команда выключалась из игры. Психология?

– Уверенность часто перерастает в самоуверенность. У нас такое бывало ранее. Слава богу, взяли два очка, но содержание и целостность игры оставляет желать лучшего.

– Дисциплина пугает?

– Пугает. Игровая дисциплина, трудовая и прочее. А может и хорошо, что сейчас все комом валится, – сказал главный тренер московского «Динамо ».