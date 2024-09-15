Гусев получил награды за сезон-2023/24: «Сожалею, что не смог приехать на церемонию закрытия сезона КХЛ, разделить радость с другими лучшими игроками»

Никита Гусев получил награды за прошлый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ.

Перед матчем между московским «Динамо» и минским (6:3) прошла церемония награждения, на которой 32-летний форвард получил награды за выступления в прошлом сезоне.

Напомним, Никита Гусев был признан самым ценным хоккеистом регулярного чемпионата-2023/24 и стал обладателем приза «Золотая клюшка». Он установил новый рекорд по количеству набранных очков за одну регулярку (89) и помог команде выиграть Кубок Континента.

Гусев второй раз в карьере награжден «Золотой клюшкой» – ранее его признавали самым ценным игроком регулярки в сезоне-2017/18, когда он выступал за СКА.

Также Никита получил приз лучшему бомбардиру прошлой регулярки и награду за попадание в символическую сборную сезона. Вручал призы вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий .

«Спасибо КХЛ за возможность получить эти награды сегодня перед динамовскими болельщиками. Сожалею, что не смог приехать на церемонию закрытия сезона КХЛ в мае и разделить радость получения наград вместе с другими лучшими хоккеистами нашей страны.

Новый сезон уже начался, и уверен, что он будет успешным как для нашей команды, так и для лиги, и у нас будет много возможностей встретиться как на льду, так и за его пределами», – сказал нападающий «Динамо ».