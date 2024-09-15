Квартальнов о 3:6 с «Динамо»: «Мы уступили в игре на точке, подборы стали проигрывать, была небольшая робость. Двоякое впечатление, в 3-м периоде было много моментов»

Дмитрий Квартальнов высказался о поражении минского «Динамо» от московского.

– Двоякое впечатление, начало было плохим, пропустили. Много моментов было в третьем периоде. Но не пошло качество игры, много мимо ворот. Например, третий гол. Не хватило в завершении, много обрывов было.

– Когда восстановится Андрей Кареев? Мог бы он своей уверенностью помочь?

– Его пока не будет. В предсезонке он работал, готовился, не очень солидно выглядел. Вратарь в больших играх должен давать нам шансик. Будем выходить из положения.

– Сроки восстановления неизвестны?

– Пока не вернется.

– У многих остались вопросы к моменту с травмой Кареева. А вы как оцените действия игрока «Барыса» Эллисона?

– Надо посмотреть историю этого игрока. Если он реально хотел нанести травму, это неприемлемо. У нас команда боевая, за такие гадкие вещи будем отвечать. Лига должна четко посмотреть на это.

– Вы неудачно провели матчи со «Спартаком» и «Динамо».

– Считаю, в первой половине уступили в игре на точке. Подборы стали проигрывать, была небольшая робость. Мы неплохо играли сегодня, но не все до конца сыграли матч с «Динамо».

А со «Спартаком» были другие причины. Нам в плюс, что смогли перестроиться. И вратарь «Динамо» здорово сыграл, – сказал главный тренер минского «Динамо ».