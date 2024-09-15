Мичков не сыграл за новичков «Филадельфии» во 2-м матче мини-серии с «Рейнджерс» (3:2 ОТ)

Матвей Мичков не сыграл за новичков «Филадельфии» во 2-й игре серии с «Рейнджерс».

«Флайерс» одержали победу со счетом 3:2 ОТ и взяли реванш за поражение в первой игре (3:4 Б).

Автором победной шайбы в овертайме стал 21-летний финский форвард Саму Туомаала.

Российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков , забросивший шайбу в первой игре мини-серии, на второй матч заявлен не был.