Мичков не сыграл за новичков «Филадельфии» во 2-м матче мини-серии с «Рейнджерс» (3:2 ОТ)
Матвей Мичков не сыграл за новичков «Филадельфии» во 2-й игре серии с «Рейнджерс».
«Флайерс» одержали победу со счетом 3:2 ОТ и взяли реванш за поражение в первой игре (3:4 Б).
Автором победной шайбы в овертайме стал 21-летний финский форвард Саму Туомаала.
Российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков, забросивший шайбу в первой игре мини-серии, на второй матч заявлен не был.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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