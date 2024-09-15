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  • Мичков не сыграл за новичков «Филадельфии» во 2-м матче мини-серии с «Рейнджерс» (3:2 ОТ)
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Мичков не сыграл за новичков «Филадельфии» во 2-м матче мини-серии с «Рейнджерс» (3:2 ОТ)

Матвей Мичков не сыграл за новичков «Филадельфии» во 2-й игре серии с «Рейнджерс».

«Флайерс» одержали победу со счетом 3:2 ОТ и взяли реванш за поражение в первой игре (3:4 Б). 

Автором победной шайбы в овертайме стал 21-летний финский форвард Саму Туомаала. 

Российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков, забросивший шайбу в первой игре мини-серии, на второй матч заявлен не был. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoРейнджерс
logoФиладельфия
logoНХЛ
Rookie Tournament
logoМатвей Мичков
Саму Туомаала
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