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  • «Мичков – особенный игрок. Он создавал моменты из ничего при игре 5 на 5 и в большинстве – это его дар». Тренер новичков «Филадельфии» о дебюте Матвея
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«Мичков – особенный игрок. Он создавал моменты из ничего при игре 5 на 5 и в большинстве – это его дар». Тренер новичков «Филадельфии» о дебюте Матвея

Тренер новичков «Филадельфии» высказался о дебюте Матвея Мичкова за клуб.

19-летний форвард отличился в первой игре двухматчевой серии новичков против «Рейнджерс» (3:4 Б).

«Он особенный игрок, и это видно. Все любят получать много игрового времени, но Матвей в отличной форме и может с ним справиться.

Он проводил розыгрыши в большинстве, при игре 5 на 5 создавал моменты из ничего. Это его особый дар.

Ему 19 лет, мы не должны забывать. Знаю, что вокруг него много шума – по всей лиге, не только в «Филадельфии». Но он прекрасно с этим справляется», – сказал главный тренер фарм-клуба «Филадельфии» и тренер лагеря новичков Йэн Лаперрьер.

Мичков о 1-й шайбе в форме «Филадельфии»: «Классные эмоции. Приятно, когда тебе доверяют. Хотел бы посвятить гол своей семье»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: NBC Sports
logoФиладельфия
logoЙэн Лаперрьер
logoНХЛ
Rookie Tournament
logoМатвей Мичков
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