Плющев о Мичкове: «Его организм не совсем готов к битвам с мужиками. НХЛ – очень серьезная лига, придется много работать и мужать»
Ранее 19-летний форвард «Филадельфии» забросил первую шайбу за клуб в первой игре двухматчевой серии новичков против «Рейнджерс» (3:4 Б).
«То, что Мичков является талантливым парнем, было ясно и видно еще два года назад. Ему уделяли внимание не только наши скауты, но и люди из НХЛ. Другое дело, что там очень серьезная лига.
Все будет зависеть от того, насколько он внимательно будет относиться к себе, своим партнерам и как будет понимать, что он не достиг всего, чего можно достичь.
Придется очень много работать. Нужно будет мужать, парень молодой, организм не совсем готов к большим битвам с мужиками.
Все в его руках, успехи Мичкова будут зависеть только от него самого», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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