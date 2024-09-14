Плющев о Мичкове: «Его организм не совсем готов к битвам с мужиками. НХЛ – очень серьезная лига, придется много работать и мужать»

Владимир Плющев высказался о шансах Матвея Мичкова закрепиться в НХЛ.

Ранее 19-летний форвард «Филадельфии » забросил первую шайбу за клуб в первой игре двухматчевой серии новичков против «Рейнджерс» (3:4 Б).

«То, что Мичков является талантливым парнем, было ясно и видно еще два года назад. Ему уделяли внимание не только наши скауты, но и люди из НХЛ. Другое дело, что там очень серьезная лига.

Все будет зависеть от того, насколько он внимательно будет относиться к себе, своим партнерам и как будет понимать, что он не достиг всего, чего можно достичь.

Придется очень много работать. Нужно будет мужать, парень молодой, организм не совсем готов к большим битвам с мужиками.

Все в его руках, успехи Мичкова будут зависеть только от него самого», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

«Мичков – особенный игрок. Он создавал моменты из ничего при игре 5 на 5 и в большинстве – это его дар». Тренер новичков «Филадельфии» о дебюте Матвея

Мичков о 1-й шайбе в форме «Филадельфии»: «Классные эмоции. Приятно, когда тебе доверяют. Хотел бы посвятить гол своей семье»