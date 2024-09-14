Плющев о Знарке в «Филадельфии»: «Сможет подсказать Мичкову в каких-то моментах. Они русскоязычные, в чужой стране любая поддержка и позитив помогают»
Ранее 19-летний форвард «Филадельфии» забросил первую шайбу за клуб в первой игре двухматчевой серии новичков против «Рейнджерс» (3:4 Б).
«Они оба русскоязычные люди. Когда ты находишься в чужой стране, любая поддержка и любой позитив в общении сильно помогает. Календарь и сезон тяжелый, нужно будет психологически разгружаться.
Если Олег Знарок будет где-то рядом, то сможет подсказать в каких-то моментах. Тот факт, что он работает на «Филадельфию», позволяет ему лишний раз контактировать с Матвеем. Это на самом деле немаловажный фактор», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
«Мичков – особенный игрок. Он создавал моменты из ничего при игре 5 на 5 и в большинстве – это его дар». Тренер новичков «Филадельфии» о дебюте Матвея
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