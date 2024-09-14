Мичков впервые забил в форме «Филадельфии» – в матче серии новичков с «Рейнджерс»
Матвей Мичков впервые забил в форме «Филадельфии».
19-летний россиянин отличился в первой игре двухматчевой серии новичков против «Рейнджерс» (3:4 Б).
Мичков забил во втором периоде, когда «Флайерс» играли в большинстве 5 на 3.
Россиянин присоединился к команде в это межсезонье, подписав 3-летний контракт новичка. Он был выбран «Филадельфией» под общим 7-м номером на драфте НХЛ-2023.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Филадельфии»
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