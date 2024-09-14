Мичков впервые забил в форме «Филадельфии» – в матче серии новичков с «Рейнджерс»

Матвей Мичков впервые забил в форме «Филадельфии».

19-летний россиянин отличился в первой игре двухматчевой серии новичков против «Рейнджерс » (3:4 Б).

Мичков забил во втором периоде, когда «Флайерс» играли в большинстве 5 на 3.

Россиянин присоединился к команде в это межсезонье, подписав 3-летний контракт новичка. Он был выбран «Филадельфией» под общим 7-м номером на драфте НХЛ-2023.