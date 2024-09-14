Селебрини – лучший проспект НХЛ по версии The Score, Мичков – 2-й, Левшунов – 4-й, Демидов – 6-й, Аскаров – 9-й

Матвей Мичков стал вторым в списке лучших проспектов НХЛ.

Портал The Score представил свою версию рейтинга лучших проспектов НХЛ.

В него не вошли игроки, которые не могут претендовать на приз лучшему новичку сезона из-за слишком большого количества матчей, проведенных в НХЛ.

Список выглядит следующим образом:

1. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);

2. Матвей Мичков («Филадельфия»);

3. Уилл Смит («Сан-Хосе»);

4. Артем Левшунов («Чикаго»);

5. Каттер Готье («Анахайм»);

6. Иван Демидов («Монреаль»);

7. Кэйден Линдстрем («Коламбус»);

8. Зеев Байум («Миннесота»);

9. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»);

10. Тидж Игинла («Юта»).