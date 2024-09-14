Селебрини – лучший проспект НХЛ по версии The Score, Мичков – 2-й, Левшунов – 4-й, Демидов – 6-й, Аскаров – 9-й
Матвей Мичков стал вторым в списке лучших проспектов НХЛ.
Портал The Score представил свою версию рейтинга лучших проспектов НХЛ.
В него не вошли игроки, которые не могут претендовать на приз лучшему новичку сезона из-за слишком большого количества матчей, проведенных в НХЛ.
Список выглядит следующим образом:
1. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);
2. Матвей Мичков («Филадельфия»);
3. Уилл Смит («Сан-Хосе»);
4. Артем Левшунов («Чикаго»);
5. Каттер Готье («Анахайм»);
6. Иван Демидов («Монреаль»);
7. Кэйден Линдстрем («Коламбус»);
8. Зеев Байум («Миннесота»);
9. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»);
10. Тидж Игинла («Юта»).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
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