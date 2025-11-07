«Анахайм» выиграл 5 матчей подряд с общей разницей 26:13 и идет на 2-м месте на Западе. Команда Кенневилла лидирует в НХЛ по числу заброшенных шайб (55)
«Анахайм» выиграл 5 матчей подряд с общей разницей 26:13.
«Анахайм» обыграл «Даллас» (7:5) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для команды под руководством Джоэла Кенневилла 5-й подряд. «Дакс» возглавляют Тихоокеанский дивизион и идут на 2-м месте в таблице Восточной конференции с 19 очками в 13 играх.
Отметим, что калифорнийский клуб лидирует в лиге по числу заброшенных шайб (55), обгоняя «Питтсбург» (54).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости