«Анахайм» выиграл 5 матчей подряд с общей разницей 26:13 и идет на 2-м месте на Западе. Команда Кенневилла лидирует в НХЛ по числу заброшенных шайб (55)

«Анахайм» выиграл 5 матчей подряд с общей разницей 26:13.

«Анахайм » обыграл «Даллас » (7:5) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа стала для команды под руководством Джоэла Кенневилла 5-й подряд. «Дакс» возглавляют Тихоокеанский дивизион и идут на 2-м месте в таблице Восточной конференции с 19 очками в 13 играх.

Отметим, что калифорнийский клуб лидирует в лиге по числу заброшенных шайб (55), обгоняя «Питтсбург» (54).