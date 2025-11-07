КХЛ. «Металлург» в гостях у «Амура», «Адмирал» примет «Авангард», «Барыс» против «Автомобилиста», «Нефтехимик» сыграет с «Салаватом»
В FONBET КХЛ пройдут очередные матчи.
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
