Гатиятулин о 3:4 с Минском: «Часть матча «Ак Барс» справлялся, в третьем периоде допустил ошибки»

Анвар Гатиятулин оценил поражение от минского «Динамо».

Анвар Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» от минского «Динамо» (3:4).

«Интересный интенсивный матч, достаточно острых моментов было у обеих команд. Ставили задачу играть рационально – часть матча справлялись, в третьем периоде допустили ошибки. Просили из своих моментов, когда мы владеем шайбой, извлекать максимум остроты, а когда шайба у соперника – действовать рационально. Но допущенные ошибки привели к голам. 

Удаления? Концентрация должна присутствовать в каждом моменте, в том числе в единоборствах. Необходимо контролировать свои действия, чтобы не давать повода для удалений.

Галимов играет на команду, делает много полезных действий. Все знают, как он может обострять, и такие голы придают уверенности. Ничего удивительного – надеемся, что подобные моменты в атаке у него будут появляться чаще», – сказал тренер «Ак Барса».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
