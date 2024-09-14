Крикунов об отъезде молодежи в НХЛ: «Всех желающих надо отпускать. Получится у парня – флаг в руки, нет – сюда же и вернется. Куда ему еще деваться?»
Владимир Крикунов сказал, что нужно спокойно отпускать молодых игроков в НХЛ.
– Мичков не поторопился, уехав в «Филадельфию» этим летом?
– Считаю, что всех желающих попробовать силы в НХЛ надо отпускать. Если захотел парень, пусть съездит, понюхает, посмотрит. Получится – хорошо, флаг в руки, нет – сюда же и вернется, куда ему еще деваться?
Это лучше, чем кататься по АХЛ на автобусе, тут хоть денег заработает. Права же на тех, кто отправился за океан, все равно у клуба остаются.
Я и в московском «Динамо» председателю совета директоров Виктору Воронину так сказал, – сказал бывший тренер сборной России.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт Уик-энд»
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