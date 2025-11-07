Юров пропустил 3-й подряд матч «Миннесоты» по решению тренера. У него 1 гол и «минус 6» в 10 играх в сезоне

Данила Юров пропустил 3-й подряд матч «Миннесоты» по решению тренера.

Форвард «Миннесоты» Данила Юров не принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:4).

21-летний россиянин остался в запасе по решению главного тренера «Уайлд» Джона Хайнса .

В текущем сезоне у Юрова 1 (1+0) очко в 10 играх при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 9:42.

