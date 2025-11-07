Юров пропустил 3-й подряд матч «Миннесоты» по решению тренера. У него 1 гол и «минус 6» в 10 играх в сезоне
Данила Юров пропустил 3-й подряд матч «Миннесоты» по решению тренера.
Форвард «Миннесоты» Данила Юров не принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (3:4).
21-летний россиянин остался в запасе по решению главного тренера «Уайлд» Джона Хайнса.
В текущем сезоне у Юрова 1 (1+0) очко в 10 играх при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 9:42.
Юров об НХЛ: «В этой лиге нет тренеров, ставящих настолько атакующий хоккей, как у Разина. Все больше направлено на борьбу, на более прямолинейную игру»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Hockey News
