Видео
0

Свечников забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой». У него 4 очка в 13 играх

Андрей Свечников забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой».

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3). 

На счету 25-летнего россиянина 4 (3+1) очка в 13 играх в текущем сезоне при полезности «+1». 

Сегодня Свечников (18:32, «+2») реализовал 1 из 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием и выиграл вбрасывание (1 из 1).

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoНХЛ
logoМиннесота
logoКаролина
logoАндрей Свечников
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», «Монреаль» уступил «Нью-Джерси», «Тампа» в гостях у «Вегаса», «Каролина» обыграла «Миннесоту», «Анахайм» забросил 7 шайб «Далласу»
3 минуты назадLive
«Питтсбург» поздравил Овечкина с 900-м голом в НХЛ во время матча с «Вашингтоном». Болельщики «Пингвинс» устроили Александру овацию
13 минут назадВидео
Овечкин против «Питтсбурга»: 2 ассиста, 3 броска, 6 хитов и «+2» за 21:20. У него 3+7 в 14 играх в сезоне
26 минут назадВидео
Никитин о Самонове: «Александр – командный игрок. ЦСКА нужны коллектив и ребята, которые подчинят свои амбиции командным интересам»
сегодня, 02:35
Никитин о 4 поражениях ЦСКА подряд: «Только командой можно переламывать такие серии, но она находится в таком состоянии, что сама себя не может понять»
сегодня, 01:45
Ларионов о матче с «Шанхаем»: «Когда играешь с командой, которая базируется в городе, понимаешь: а кто здесь хозяин? Естественно, клуб, который существует с 1946-го. Других вариантов нет»
вчера, 22:01
Ларионов на вопрос о форме сына: «У нас люди делают массу ошибок. Говорить о ком-то отдельно – не в моих правилах. Я могу сказать об этом ребятам в раздевалке, но никогда не скажу в прессе»
вчера, 20:59
Ларионов после 3:2 с «Шанхаем»: «Не хочется таких громких слов, как дерби Питера. Команда тут лишь несколько месяцев. Неважно, как она называется. Здесь хозяин – СКА»
вчера, 20:26
Мерфи из СКА забросил самую быструю шайбу в овертайме в истории КХЛ – на 3-й секунде
вчера, 19:57Видео
ЦСКА проиграл 4-й матч подряд – 1:2 от «Торпедо». У команды Исакова серия из 5 побед
вчера, 19:41
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов о 4:5 с «Северсталью»: «Вели 3:2, 4:3, но пока не хватает.надежности и монолитности. Убеждены: будет серия хороших побед»
49 минут назад
Десятков о 3:4 с «Динамо»: «Лада» забила хорошие голы, но наудалялась. У них роскошное большинство»
сегодня, 02:47
Исаков о 2:1 с ЦСКА: «Торпедо» тяжело вошло в игру, потом подкорректировало многие ситуации и довело матч до победы»
сегодня, 02:22
Гатиятулин о 3:4 с Минском: «Часть матча «Ак Барс» справлялся, в третьем периоде допустил ошибки»
сегодня, 02:09
Козырев о 5:4 с «Сочи»: «Очень сложный матч. После двух домашних поражений «Северстали» нужна была победа»
сегодня, 01:56
Кудашов о победе над «Ладой» по буллитам: «Сложная игра. «Динамо» проявило характер. Радуемся, что забили и забрали два очка»
сегодня, 01:32
Квартальнов о 4:3 с «Ак Барсом»: «Интересная игра, третий период – огонь: Минску надо было найти в атаке рациональную линию»
сегодня, 01:20
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
вчера, 22:30Тесты и игры
Галлан об игре со СКА: «Особенного отношения к таким матчам нет. У них хорошая команда, большая история, много лет играют в Петербурге. Я фокусируюсь на том, чтобы выиграть конкретную игру»
вчера, 21:56
Хартли о большинстве «Локомотива»: «Мы играли лучше, чем показывал результат. Сейчас шайба зашла, хорошо, что ее забил Березкин. Надеемся, что это тенденция на будущее»
вчера, 20:49