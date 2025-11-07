Свечников забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой». У него 4 очка в 13 играх

Андрей Свечников забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой».

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3).

На счету 25-летнего россиянина 4 (3+1) очка в 13 играх в текущем сезоне при полезности «+1».

Сегодня Свечников (18:32, «+2») реализовал 1 из 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием и выиграл вбрасывание (1 из 1).