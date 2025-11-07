Никитин о Самонове: «Александр – командный игрок. ЦСКА нужны коллектив и ребята, которые подчинят свои амбиции командным интересам»

Игорь Никитин оценил переход Александра Самонова в ЦСКА.

Игорь Никитин оценил переход Александра Самонова в ЦСКА. Армейцы выменяли вратаря у «Салавата Юлаева» за денежную компенсацию.

«Мы прекрасно понимаем, для чего нам нужен Александр. Спенсер Мартин не мог сидеть или играть пополам с молодым вратарем. Это неправильно для него и команды.

Рашит Давыдов (тренер вратарей ЦСКА – Спортс”) хорошо знает Самонова. Александр – командный игрок. Нам нужны коллектив и ребята, которые подчинят свои амбиции командным интересам», – сказал тренер ЦСКА.