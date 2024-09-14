Мичков о 1-й шайбе в форме «Филадельфии»: «Классные эмоции. Приятно, когда тебе доверяют. Хотел бы посвятить гол своей семье»
Матвей Мичков высказался о первом голе за команду новичков «Филадельфии».
«Флайерс» уступили «Рейнджерс» (3:4 Б) в первой игре двухматчевой серии команд новичков.
Мичков отличился во втором периоде, когда «Флайерс» играли в большинстве 5 на 3.
На пресс-конференции он отвечал на вопросы на русском языке, а переводчиком выступил защитник «Филадельфии» Егор Замула.
«Классные эмоции, всегда приятно забивать. Жаль, что проиграли, но будем работать над тем, чтобы выигрывать. Приятно, когда тебе доверяют. Стараешься выкладываться в каждой смене, стараешься оправдать ожидания тренеров.
Играть было тяжело, давно не было игрового тонуса. Так что пока будем втягиваться и прибавлять от матча к матчу.
Мама с братом были на игре. Очень рад, что они здесь. Я хотел бы посвятить гол своей семье», – сказал Мичков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Филадельфии»
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