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  • Мичков о 1-й шайбе в форме «Филадельфии»: «Классные эмоции. Приятно, когда тебе доверяют. Хотел бы посвятить гол своей семье»
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Мичков о 1-й шайбе в форме «Филадельфии»: «Классные эмоции. Приятно, когда тебе доверяют. Хотел бы посвятить гол своей семье»

Матвей Мичков высказался о первом голе за команду новичков «Филадельфии».

«Флайерс» уступили «Рейнджерс» (3:4 Б) в первой игре двухматчевой серии команд новичков. 

Мичков отличился во втором периоде, когда «Флайерс» играли в большинстве 5 на 3. 

На пресс-конференции он отвечал на вопросы на русском языке, а переводчиком выступил защитник «Филадельфии» Егор Замула

«Классные эмоции, всегда приятно забивать. Жаль, что проиграли, но будем работать над тем, чтобы выигрывать. Приятно, когда тебе доверяют. Стараешься выкладываться в каждой смене, стараешься оправдать ожидания тренеров.

Играть было тяжело, давно не было игрового тонуса. Так что пока будем втягиваться и прибавлять от матча к матчу.

Мама с братом были на игре. Очень рад, что они здесь. Я хотел бы посвятить гол своей семье», – сказал Мичков.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Филадельфии»
logoРейнджерс
logoФиладельфия
logoНХЛ
Rookie Tournament
logoЕгор Замула
logoМатвей Мичков
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