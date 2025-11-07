Козырев о 5:4 с «Сочи»: «Очень сложный матч. После двух домашних поражений «Северстали» нужна была победа»

Андрей Козырев оценил победу над «Сочи».

Андрей Козырев высказался о победе «Северстали» над «Сочи » (5:4 ОТ).

«После двух домашних поражений нам необходима была победа и сегодня мы ее одержали.

Очень сложный и трудный матч, мы отдали много сил, но приобрели сегодня очень важные два очка», – сказал тренер «Северстали ».