Козырев о 5:4 с «Сочи»: «Очень сложный матч. После двух домашних поражений «Северстали» нужна была победа»
Андрей Козырев оценил победу над «Сочи».
Андрей Козырев высказался о победе «Северстали» над «Сочи» (5:4 ОТ).
«После двух домашних поражений нам необходима была победа и сегодня мы ее одержали.
Очень сложный и трудный матч, мы отдали много сил, но приобрели сегодня очень важные два очка», – сказал тренер «Северстали».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
