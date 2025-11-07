Бучневич продлил серию игр без очков до 7. У форварда «Сент-Луиса» 6 баллов и «минус 9» в 15 играх в сезоне

Павел Бучневич продлил серию игр без очков до 7.

Форвард «Сент-Луиса » Павел Бучневич не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало » (3:0).

В текущем сезоне на счету 30-летнего россиянина 6 (2+4) очков в 15 играх при полезности «минус 9».

Сегодня Бучневич (17:13, нейтральная полезность) отметился 2 бросками в створ ворот.