Бучневич продлил серию игр без очков до 7. У форварда «Сент-Луиса» 6 баллов и «минус 9» в 15 играх в сезоне
Павел Бучневич продлил серию игр без очков до 7.
Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:0).
В текущем сезоне на счету 30-летнего россиянина 6 (2+4) очков в 15 играх при полезности «минус 9».
Сегодня Бучневич (17:13, нейтральная полезность) отметился 2 бросками в створ ворот.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
