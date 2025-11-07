Кросби дважды забил «Вашингтону» и делит с Готье 1-е место в гонке снайперов НХЛ. У обоих форвардов по 11 шайб
Сидни Кросби дважды забил «Вашингтону» и делит 1-е место в гонке снайперов.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (5:3) и был признан второй звездой встречи.
На счету 38-летнего канадца стало 19 (11+8) очков в 15 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.
Двукратный обладатель «Морис Ришар Трофи» делит 1-е место в гонке снайперов лиги с 21-летним форвардом «Анахайма» Каттером Готье (11 шайб в 13 играх, сегодня – гол в ворота «Далласа»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
