Квартальнов о 4:3 с «Ак Барсом»: «Интересная игра, третий период – огонь: Минску надо было найти в атаке рациональную линию»

Дмитрий Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над «Ак Барсом» (4:3).

«Думаю, была интересная игра, третий период – огонь. В первом периоде Казань хорошо смотрелась, а у нас – дисциплина: вышли вшестером, получили удаление. Понимали, что соперник здорово играет в большинстве, они и забили.

Потом рутинно играли во втором периоде – вроде бы неплохо, но хороших шансов забросить не находили. В третьем нашли ключи в простоте, надо было найти в атаке рациональную линию. Получилось – хорошо, что победили.

Возвращение Улле? Эти домашние игры он не сыграет – неделя-полторы, там посмотрим.

Результативность первой тройки? Подустали, им нужно более рационально сыграть в атаке. Ребята не глупые, все понимают», – сказал тренер «Динамо» Минск.