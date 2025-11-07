Исаков о 2:1 с ЦСКА: «Торпедо» тяжело вошло в игру, потом подкорректировало многие ситуации и довело матч до победы»

Алексей Исаков оценил победу над ЦСКА.

Алексей Исаков высказался после победы «Торпедо» над ЦСКА (2:1).

«Непросто матч для нас складывался, тяжело вошли в игру. Совсем не по нашему плану пошел первый период. Здорово, что удалось потом подкорректировать многие ситуации и в итоге довести матч до победы.

Конечно, мы понимали, что будет непросто сегодня, но после такой игры, естественно, появляются силы и эмоции. Сложный был октябрь – 13 матчей за 30 дней. Во многих моментах команда захлебывалась. Но за счет ротации и выходных восстановились. Есть уже план подготовки к домашним матчам. Завтра выходной, затем два тренировочных дня – и игра с «Локомотивом».

Вы правильно заметили, что «Торпедо» стало играть более цельно. В первую очередь постоянно разговариваем, что баланс между атакой и обороной должен быть равным. В тренировочном процессе много времени этому уделяем. Играя на выезде против мастеровитых команд, сложно действовать первым номером, много контролировать шайбу», – сказал тренер «Торпедо ».