Тренер «Сочи» Михайлов о 4:5 с «Северсталью»: «Вели 3:2, 4:3, но пока не хватает.надежности и монолитности. Убеждены: будет серия хороших побед»

Дмитрий Михайлов: «Сочи» пока не хватает.надежности и монолитности.

Дмитрий Михайлов оценил поражение «Сочи» от «Северстали » (4:5 ОТ).

«В принципе, неплохо начали. Опять мы грешим удалениями в первом периоде. Соперник очень быстро двигает шайбу в большинстве, не разобрались – 0:1. И вдогонку 0:2. С ребятами перед игрой разговаривали, поясняли еще раз, что в хоккее может случиться все, что угодно, но мы должны быть сильнее.

Сумели забить гол перед первым перерывом и местами навязывали сопернику прессинг. Вели 3:2, 4:3, но, к сожалению, вот этой надежности и монолитности пока не хватает. В какой-то момент не можем сыграть на 1000% процентов, вывести просто шайбу, а не пытаться что-то там создать. Над этим будем работать.

В принципе, парни молодцы. Проявили волю, желание играть, создавали моменты. Выходы «1 в 0» были, но вратарь переиграл, такое бывает, это нормально. Но такие моменты хотя бы один из двух нужно реализовывать.

В целом дальше докручиваем детали, дорабатываем, ловим свою игру, корректируем и двигаемся вперед. Уверенность в себе – вот главный резерв. Ежедневное совершенствование навыков, дорабатывание деталей, нюансов игры. Анализ, ежедневное общение с хоккеистами и вера в свои силы. Мы убеждены: будет серия хороших побед», – сказал тренер «Сочи ».